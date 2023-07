M-IDZOMER bijna helemaal uitverkocht: “Maar wel nog beperkt aantal tickets voor Kapitein Winokio”

Lots of Leuven gaat opnieuw vreemd: van het Europees Parlement tot het Leopolds­park

Op zondag 30 juli trekt stadsgids Martine Pattyn van Lots of Leuven naar Brussel voor een begeleide wandeling met politiek en wetenschap als rode draad. De activiteit is onderdeel van de begeleide wandelingen onder de noemer ‘Lots of Leuven gaat vreemd’.