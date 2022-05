M-collectie groeit verder aan met topstukken: “Een 19de eeuws Memento Mori schedeltje herinnert aan de sterfelijkheid”

“Museum M in Leuven is toonaangevend als kenniscentrum van laatgotische en vroegmoderne beeldhouwkunst, zowel op nationaal als internationaal vlak.” Als dienshoofd Collecties Marjan Debaene die uitspraak met overtuiging doet dan overdrijft ze niet. Integendeel, M blijft bouwen aan een topcollectie en zette de voorbije jaren al opmerkelijke stappen in de goede richting door met de regelmaat van de klok topwerken toe te voegen aan de collectie. Zopas werd er een nieuw hoofdstuk geschreven in de ambitieuze doelstelling om toonaangevend te zijn voor laatgotische en vroegmoderne beeldhouwkunst.

“De nieuwe werken zijn op verschillende manieren sterk verbonden met Leuven”, stelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit) die ook voorzitter is van de raad van bestuur van M. “De olieverfschets van Gustave Van Aise werd bijvoorbeeld geschilderd in opdracht van de toenmalige Leuvense burgemeester Leopold Vander Kelen. En waar is M? In de Leopold Vanderkelenstraat. We voegen ook werk toe van Constantin Meunier aan de collectie. Hij was leerkracht aan de kunstacademie in Leuven. En ook de familie Borman en Joost Laroy hebben hun roots in onze omgeving. Roesen was heel actief in de regio en was vermoedelijk ook Leuvenaar. Wat de familie Borman betreft: er zijn sterke aanwijzingen opgedoken dat stamvader Jan I én zijn zoon Jan II in Leuven werkten voor de familie naar Brussel verhuisde. Kortom, veel linken met onze stad maar tegelijk versterken de nieuwe stukken ook de profilering van M op nationaal en zelfs internationaal niveau.”