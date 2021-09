“Ludo, kom uw geld terughalen”: vergeten komma zorgt voor veel te duur betaald broodje

De vergissing gebeurde zondag tijdens het WK wielrennen van de elite mannen. “Het was verschrikkelijk druk in onze broodjeszaak”, vertelt zaakvoerder Siegfried Gilis. “We hadden een heel lange rij hongerige klanten en werkten zo snel als we konden. Een supporter stond met zijn vrouw in onze zaak te wachten en toen hij via Payconiq zijn bestelling wilde afrekenen, is het misgegaan. Het was mijn fout: ik heb per ongeluk 750 euro ingegeven in plaats van 7,50 euro. Alles moest zo snel gaan... ik had mijn bril niet op en de man zelf had ook veel haast omdat hij niets wilde missen van de wedstrijd. Dus heeft hij dat enorme bedrag betaald zonder te controleren. Hij ging onmiddellijk weer naar buiten met zijn bestelling.”