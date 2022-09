Lucie ‘The Queen’ Mertens in diepe rouw na overlijden van Elizabeth II: “Ik dacht echt niet: binnen enkele uren gaat ze naar de hemel. En toch is ze vertrokken…”

Het overlijden van Queen Elizabeth II (96) laat in de hele wereld een diepe indruk na maar in Leuven toch nog net iets meer bij stadsgids Lucie Mertens. Als lookalike van Elizabeth II is Lucie erg bedroefd om het heengaan van de Britse koningin. “Dat Elizabeth II de kaap van 100 jaar niet zou halen, had ik al wel gedacht maar toen ze de nieuwe Britse premier ontving zag ze er wel erg breekbaar uit”, vertelt Lucie Mertens. En toch had ik na het bekijken van die foto niet het gevoel dat ze nog maar even te gaan had op deze wereld. Ik dacht echt niet: binnen enkele uren gaat ze naar de hemel. En toch is ze vertrokken…Uiteraard is er een stukje van mijn hart gebarsten toen ik het droevige nieuws vernam over haar overlijden. Maar ik heb mezelf voorgenomen om sterk in het leven te staan, net zoals Elizabeth II dat zo mooi heeft gedaan in haar lange leven. Ze was een voorbeeld voor iedereen op deze wereld, en zeker voor alle Britten. Ik ga de komende dagen wel wat traantjes wegpinken maar ik hoop haar later weer te mogen ontmoeten in de hemel. Dan kan ik Elizabeth II daar begroeten als haar Leuvense dubbelganger. Ik ben blij dat ik laatst nog zo goed ben ontvangen door Cinema Zed toen ze de film over haar leven speelden. Op dat moment voelde ik me ook een koningin, alsof de film over mijn leven ging. Ja, de wereld zal Elizabeth II heel erg missen en ik ook, heel erg zelfs.”