Lucie ‘The Queen’ Mertens feestelijk ontvangen bij Cinema Zed: “Toen ik nog een twintiger was, leek ik nog meer op Queen Elizabeth”

Modegrillen komen en gaan, alleen The Queen blijft onverstoorbaar staan. Een waarheid als een koe en zeker een aanleiding voor Cinema Zed om de documentaire ‘Elizabeth’ uit de kast te halen die het leven belicht van de langst regerende koningin in de Britse geschiedenis. Om de documentaire extra onder de aandacht te brengen, pakte Cinema Zed uit met een stunt. Coördinator Koen Monserez rolde de rode loper uit voor niemand minder dan Lucie Mertens, ook wel gekend als de Leuvense versie van Queen Elizabeth omdat ze zo hard gelijkt op de Britse koningin. Met de nodige plichtplegingen die een koningin waardig zijn, werd Lucie ontvangen en kreeg ze thee aangeboden die ze beleefd doch kordaat weigerde waarna ze in de filmzaal werd geïnterviewd door Koen Monserez. “Het is een hele eer om de Leuvense queen te mogen ontvangen”, klonk het opgetogen. Lucie Mertens liet zich de aandacht welgevallen. “Toen ik nog een twintiger was, leek ik nog meer op Queen Elizabeth. Of we misschien toch familie zouden kunnen zijn? Ik sluit het niet uit. We hebben duidelijk iets gemeen in onze genen, zoveel is wel duidelijk.”