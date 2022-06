Lucia Swinnen (74), oud-zaakvoerster van Salons Georges in Leuven, overleden

Romain Sterckx en echtgenote Lucia Swinnen waren tot 2019 de uitbaters van Salons Georges. 23 jaar lang stonden ze aan het hoofd van een van de bekendste feestzalen voor jong en oud in Leuven. Romain Sterckx werd 80 jaar, hij overleed eind september . Romain was een gewaardeerd lid van Horeca Leuven, maar ook in het provinciale en nationale bestuur van Horeca Vlaanderen was hij 7/7 bezig voor de HoReCa. De familie bevestigt nu dat ook Lucia overleden is. Zij vocht een jaar tegen kanker en overleed vanochtend in UZ Leuven.

Horecamonument

Het overlijden van Lucia komt ook bij Johan Geleyns (CD&V), schepen van Handel in Leuven, hard aan. “Het is zeer droevig nieuws”, vertelt Johan. “Leuven verliest een waar horecamonument. Ik wist dat Lucia al een paar jaar tegen kanker aan het vechten was en het de laatste tijd steeds minder ging, zeker na het overlijden van haar echtgenoot Romain. Ze waren samen een heel sterk horecakoppel in het Leuvense. Bijna alle Leuvenaars hebben ooit wel eens gefeest in Salons Georges. Lucia was een enorm harde werkster met het hart op de tong. Ze wist altijd wat er leefde in Leuven en was begaan met haar medewerkers. Het stadsbestuur heeft er ook altijd een fijne samenwerking mee gehad. We zullen haar missen.”