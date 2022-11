Lucas for life organiseert wandeling op kerkhof: “Wij willen ziek zijn en doodgaan bespreekbaar maken”

LeuvenVZW Lucas for life wil ziek zijn, niet meer beter worden en doodgaan bespreekbaar maken met en bij kinderen en jongeren. Om het taboe te doorbreken, vond zondag 6 november een wandeling over het kerkhof van Leuven plaats. Lucas for Life vzw vindt zijn oorsprong in het levensverhaal van Lucas Bruyland (2008-2016). Lucas overleed aan de gevolgen van kanker. “Als we achteraf terugkijken, hebben we te lang gewacht om er met hem over te praten. We merken dat het ook nog steeds taboe is.”

“De wandeling is de kern waarmee we willen bezig zijn”, vertelt Thomas Bruyland van vzw Lucas for life, en vader van Lucas. Het is de eerste keer dat ze de wandeling organiseren. “We waren maar met een kleine groep, vijf inschrijvingen, dus zeven kindjes. Dit benadrukt nog maar eens het taboe rond dit thema. Ik denk dat we dit nog regelmatig moeten herhalen."

Lucas for Life vzw is een initiatief van Ineke Haegemans, Berthe Bruyland, Klaas Jaap van der Meijden, Diewer van der Meijden en Tomas Bruyland. Hierbij staan eerlijkheid en openheid centraal. “We merken dat mensen nog altijd terughoudend zijn over dit thema, vooral ouders en volwassenen. Tot ze in zo’n situatie komen, dan beseffen ze dat het eigenlijk wel nuttig is om hierover te communiceren. Bij de kinderen zelf is er weinig taboe rond.”

Communiceren over de dood

De vzw kwam er na de dood van Lucas. “Als we er achteraf op terugkijken hebben we te lang gewacht om met hem te praten over de dood, juist omdat we ons hebben laten doen door dit taboe. Communiceren over de dood op zich was geen probleem, maar dat het recent ging gebeuren was moeilijk. Hij dacht echt dat hij ging oud worden mét kanker. Ik heb er een boekje over geschreven: ‘Nooit meer beter’, dat hebben we ook samen gelezen. Maar op dat moment had hij zoveel pijn en zat hij onder de morfine, dus was het al te laat. Er over praten en er mee bezig zijn was op dat moment al te moeilijk.”

Sarcoom

Lukas is gestorven aan wekedelenkanker. “Dat is een soort gezwel dat zich op het spierweefsel zet, in zijn geval was dat zijn hoofd, maar het was geen hersentumor. Het gezwel zat wel onder zijn hersenen op een onbereikbare plaats, en dat was het probleem, want het viel niet meer te opereren.”

Quote Veel mensen denken dat als je vertelt dat ze gaan sterven, je de zin om te leven afpakt en dat je iemands vechtlust doorbreekt, maar dat is niet zo Thomas Bruyland, vzw Lucas For Life

Foute associatie

Volgens Thomas wordt er vaak een foute associatie gemaakt met praten over de dood. “Veel mensen denken dat als je vertelt dat ze gaan sterven, je de zin om te leven afpakt en dat je iemands vechtlust doorbreekt, maar dat is niet zo.”

Educatief pakket

Momenteel werkt de vzw volop aan een educatief pakket om de dood met kleuters bespreekbaar te maken. “Kleuters hebben de magische gave om heel serieuze onderwerpen, spelend en fantasierijk, of juist heel nuchter en alledaags te benaderen. Maar dat je misschien niet goed weet hoe dit aan te brengen, dat begrijpen wij helemaal. Daarom lanceren we een nieuw educatief pakket om leerkrachten, ouders maar ook grootouders hierbij te helpen. Dit educatief pakket is gemaakt voor de kleuterklas, maar kan ook daarbuiten gebruikt worden.” Het pakket bestaat uit een informatief luik, maar ook uit liedjes, uitstapjes en knutselopdrachten.

“Lucas heeft, zoals vele kinderen die met ernstige ziektes geconfronteerd worden, heel erg dapper en onbevangen gestreden. Zijn verhaal is een inspiratiebron voor andere kinderen, maar ook volwassenen, die tegen levensbedreigende aandoeningen moeten vechten. Lucas for Life vzw wil zijn nagedachtenis levend houden en blijven inspireren met zijn vechtlust en levensvreugde.”

Meer info over de vzw vind je op https://lucasforlife.be/

