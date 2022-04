Lots of Leuven organiseert wandeling over straffe madammen

Lots of Leuven (LoL) is een groep van onafhankelijke gidsen in het Leuvense en staat bekend voor boeiende wandelingen met opmerkelijke thema’s. Nu de coronamaatregelen achter ons liggen, organiseert Lots of Leuven opnieuw de succesvolle 3x3-wandelingen. Die vinden elke derde zondag van de maand plaats, om drie uur in de namiddag, drie kwartier lang en aan drie euro per deelnemer. Op zondag 17 april staat er een wandeling op het programma met de kever van Fabre op het Ladeuzeplein als startpunt. Thema is deze keer ‘Straffe Madammen’ en dat is niet onlogisch als je weet dat slechts 3% van de Leuvense straten met een persoonsnaam verwijst naar een vrouw. Tijdens de wandeling kom je te weten welke straffe madammen een belangrijke rol hebben gespeeld in de Leuvense geschiedenis. Meer info: www.lotsofleuven.com