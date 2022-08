Lots of Leuven organiseert opnieuw haar succesvolle 3x3-wandelingen.

Lots of Leuven (LoL) is een groep van onafhankelijke gidsen, erkend door Toerisme Vlaanderen, actief in het Leuvense. Naast individuele gidsbeurten organiseren ze ook publieke wandelingen. Zondag 21 augustus om 15 uur staat de wandeling op de planning. Afspraak aan het Pleintje voor de Jeugdherberg Blauwput (Martelarenlaan 11a – 3010 Kessel-Lo). De rondleiding duurt ongeveer 45 minuten.

Waarover?

De Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo werden als industriële site in de 19 e eeuw uitgebouwd voor het onderhoud van de treinen van het nieuwe Belgische spoorwegnet. Het had een enorme impact op deze buurt in een toen nog kleine en agrarische gemeente, onder meer nieuwe technische tewerkstelling maar ook bloei van het verenigingsleven. Op het einde van de 20 ste eeuw werd de spoorwegactiviteit afgebouwd. Na een periode van leegstand werd de site in de 21 ste eeuw opgenomen in de plannen van stadsvernieuwing. Een nieuwe dynamische wijk ontstond rond de overblijvende treinhallen.