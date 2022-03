Lokaal dienstencentrum Ruelenspark stelt riksja Babbel Bike voor: “We zoeken nog vrijwilligers”

Vanaf vandaag kan iedereen meerijden in de nieuwe riksja van dienstencentrum Ruelenspark. “Samen met een vrijwilliger kan je de buurt ontdekken. De aankoop van deze riksja is een Kom op voor je wijk-project in samenwerking met de stad Leuven en buurtbewoners in Heverlee”, vertelt Bieke Verlinden van Zorg Leuven. “Met deze subsidies investeert de stad in projecten van Leuvenaars die samen met hun buren de straat of wijk aangenamer willen maken en moedigen we buurtbewoners aan om elkaar meer te ontmoeten.”

En dat is precies wat het lokaal dienstencentrum met deze riksja voor ogen heeft: buurtbewoners op een laagdrempelige manier met elkaar in contact brengen. “Je kan de nieuwe riksja boeken voor een fietstocht in Leuven. Een vrijwilliger van lokaal dienstencentrum Ruelenspark brengt je dan ter plaatse”, legt Bieke Verlinden uit. “Ook grootouders en kleinkinderen kunnen met de riksja op een leuke manier naar de bibliotheek of een ritje in de buurt maken. Met een leuke babbel tijdens een origineel fietstochtje brengt de riksja de buurt samen en maakt hen wegwijs in het aanbod van hun lokaal dienstencentrum Ruelenspark in Heverlee. Die babbel inspireerde de buurtbewoners alvast voor de nieuwe naam voor de riksja. Een poll met de voorstellen van de buurtbewoners leverde de nieuwe naam Babbel Bike op. We zoeken trouwens nog vrijwilligers. Stel je je graag kandidaat als vrijwilliger voor het lokaal dienstencentrum om mensen rond te brengen met de Babbel Bike? Dan kan je contact opnemen via ruelenspark@zorgleuven.be.”