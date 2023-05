"Liever koeien in de wei, dan een asielzoeker erbij": zes maanden cel voor zaakvoerder en uitbater die wansmakelijke memes projecteren in café

Telraam wint prestigieu­ze prijs van 17.000 euro op Velo-City Congres in Leipzig

Tijdens het Velo-City Congres in Leipzig (Duitsland) won Telraam de ‘Smart Pedal Pitch’. Dat is een jaarlijkse internationale competitie voor de meest innovatieve en marktrijpe technologie om de toekomst van fietsmobiliteit in steden vorm te geven. Telraam, een spin-off van Transport & Mobility Leuven, Mobiel 21 en Waanz.in, won de finale van het Noord-Ierse bedrijf See.Sense en het Oostenrijkse Velovio. De prijs omvat de uitrol van een mobiliteitsproject in de stad Leipzig ter waarde van 17.000€.