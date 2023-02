Lid van dievenbende is geen onbekende bij het gerecht en krijgt 13 maanden cel

De feiten waar hij zich voor diende te verantwoorden waren twee diefstallen op 1 april 2021 in Leuven. Het eerste slachtoffer meldde de diefstal van zijn portefeuille en zowat 53 euro aan onrechtmatige betalingen met zijn bankkaart. Op camerabeelden was te zien hoe H. en zijn kompanen met een duidelijke rolverdeling de man afleidden en bestalen. Nog op die beelden zagen de speurders dat de drie een onbekend voorwerp ontvreemdden van een ander, niet geïdentificeerd, slachtoffer.

Hamza H. bleek op het moment van de feiten ook onwettig in België te verblijven en is bekend bij het gerecht voor meerdere feiten. In 2021 werd hij ook al veroordeeld tot een celstraf voor gelijkaardige feiten, in totaal zit hij nog tot 2026 in strafuitvoering, al komt daar deze straf ook nog bij.