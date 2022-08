Lichtjes voor vrede: herdenkingsceremonie in Leuven

Op 6 en 9 augustus 1945 schrokken de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki op door de horror van de atoombom. Er vielen meer dan 210.000 slachtoffers en tot op vandaag blijft de zware humanitaire impact voelbaar bij de overlevenden. Ook de tweede en derde generatie ondervindt nog steeds de gevolgen van de radioactieve straling. Om nooit te vergeten uiteraard, zeker met de oorlog in Oekraïne in het achterhoofd. De Leuvense Vredesbeweging, de Belgische Coalitie Stop Uraniumwapens, Pax Christi Vlaanderen en de Sint Michielsvredeskerk willen de slachtoffers van de atoombommen blijven herinneren en waarschuwen tegelijkertijd voor de dreiging van nucleaire wapens in de huidige turbulente tijden. “Nucleaire afschrikking zorgt niet voor vrede en veiligheid. De enige preventie is een volledig verbod op kernwapens. Het risico op het gebruik van kernwapens is het voorbije jaar enorm toegenomen. Net daarom moet ons land actie ondernemen en het VN Verbodsverdrag op Kernwapens ondertekenen, wat het tot nu toe nog niet deed. We willen dit alles onder de aandacht brengen op 6 augustus met een lichtjesceremonie en een vredeskansel vanaf 19.30 uur in de Sint-Michielsvredeskerk”, aldus Ria Verjauw van de Leuvense Vredesbeweging en Merel Selleslach van Pax Christi.