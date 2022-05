Libertadfeesten zijn terug na twee jaar van corona-ellende: “We vieren de 35ste editie en meteen ook 40 jaar café Libertad”

Café De Libertad…in Leuven en ver daarbuiten –met dank aan de vele studenten die er nachtenlang hun broek verslijten- klinkt de naam als een vat vol herinneringen. Velen onder ons versleten er enkele liefjes en kweekten er katers alsof het niets was in hun jonge jaren maar legden er ook de basis van levenslange vriendschappen/liefdes. En velen bleven ook naar De Libertad gaan na hun studententijd en sommigen maakten er zelfs hun ‘hoofdkwartier’ van, niet in het minst omdat de bekende kroeg in de Leuvense Muntstraat garant staat voor straffe muziek. In januari 2020 was het dan ook teleurstelling troef toen uitbater Rikky Evers samen met dochter Eleni aankondigde dat De Libertad een tijdje zou sluiten voor verbouwingen. “We gaan het café vernieuwen en boven de zaak komt er een hotel met tien kamers. Tijdens de werkzaamheden openen we twee pop-ups in Salons Georges”, liet Rikky Evers toen optekenen.

Quote De Libertad­fees­ten werden in 1986 voor het eerst georgani­seerd naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van café De Libertad. Zo’n rijke muzikale traditie konden en mochten we niet verloren laten gaan Rikky en Eleni Evers

Niet veel later dook het coronavirus op en de gevolgen daarvan kennen we ondertussen allemaal. Met de verplichte sluitingen in het kader van de coronamaatregelen verdwenen ook de populaire Libertadfeesten twee jaar lang uit beeld maar nu ongeveer alles weer mag, is de opener van het Leuvense festivalseizoen weer helemaal terug. “De Libertadfeesten werden in 1986 voor het eerst georganiseerd naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van café De Libertad. Zo’n rijke muzikale traditie konden en mochten we niet verloren laten gaan na twee jaar van corona-ellende”, vertellen Rikky en Eleni Evers. “De Libertadfeesten zijn bijgevolg weer helemaal terug van weggeweest en we hebben niet toevallig gekozen voor vrijdag 13 mei als startdatum voor de 35ste editie. We herinneren ons allemaal nog dat de eerste coronamaatregelen in 2020 ook werden genomen op vrijdag de dertiende, al was dat wel in maart. Toch vonden we vrijdag de dertiende een symbolische dag om een muzikaal feest van twee weken te laten losbarsten in café De Libertad. We vieren overigens in één beweging ook 40 jaar café De Libertad. Met zo’n mijlpalen op het palmares gingen we eens kijken in ons rijke archief om er alweer een straffe affiche van te maken”, aldus Eleni Evers.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Big Bill is een vaste waarde op het podium van de Libertadfeesten. © Vertommen

In dat archief zitten inderdaad enkele opvallende namen, van Admiral Freebee tot Zornik en van de betreurde Kris De Bruyne tot Raymond van het Groenewoud. De lijst is na meer dan drie decennia Libertadfeesten te lang om op te noemen maar ook dit jaar slaagden Rikky en Eleni Evers erin om een mooi programma samen te stellen. “We beginnen eraan met een optreden van David Ronaldo & The Dice. David is een erg veelzijdige telg van de legendarische circusfamilie Ronaldo en brengt samen met Marco Epis, Tim Van Passel, Charly Verbinnen en Dirk Lekenne muziek waarin hun voorliefde voor Bruce Springsteen, Neil Young, Bob Dylan en The Rolling Stones duidelijk te horen is”, klinkt het. “Eén dag later staat Berry Quincy & The Green Leaves op het podium, weliswaar zonder Dirk Leemans want hij heeft de groep in 2021 verlaten. Op maandag 16 mei gaan we nog even door met De Sprekende Ezels onder het alziend oog en oor van Stijn Vranken, gevolgd door een live muziekquiz ‘by Kastaar’ op dinsdag. Op donderdag 19 mei trakteert Stir ’t Up dan weer op covers en ambiance, de perfecte opwarming voor ‘Back to the Blues’ van Boogie Boy op vrijdag 20 mei. Nog een dag later is het tijd voor een Leuvense legende: Big Bill & Band. Leuk detail is dat Big Bill op elke editie van de Libertadfeesten heeft opgetreden, een traditie die we niet loslaten uiteraard. Na het optreden van de onverslijtbare Big Bill nemen we enkele dagen rust om vervolgens er weer in te vliegen met de Wijn- en Champagnefeesten op donderdag 26 mei en uiteindelijk af te sluiten met de Veteranennacht die van het nodige vertier wordt voorzien door tappers en tapsters die ooit achter de toog van De Libertad hebben gestaan. We zijn zelf uiterst benieuwd welk thema ze dit jaar in petto hebben voor de klanten.” Meer info: libertad.be

LEES OOK