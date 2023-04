Libertadfeesten trappen het Leuvense festivalseizoen af: “Wereldster op affiche die veel respect kreeg van Michael Jackson”

Leuven Slapen tussen werk van Dalí en Big Bill kan vanaf Valentijn in eerste kunsthotel van Leuven: “Iedere kamer vertelt zijn eigen verhaal”

Leuven is een hotel rijker en wat voor eentje: een kunsthotel met veel aandacht voor kunstenaars met Belgische en Leuvense roots maar ook voor internationale toppers. Elk van de 15 kamers vertelt een bijzonder verhaal en werd zorgvuldig ingericht door uitbaters Rikky en Eleni Evers. “Van Big Bill tot Dalí… in M Street Art Lodging ga je op een kunstzinnige ontdekkingsreis. Mijn droom is werkelijkheid geworden”, vertelt Rikky Evers (67). Eén kamer staat niet in het teken van kunst, maar wel van een andere Leuvense trots.