Lezing van Filip Dewinter in Kessel-Lo loopt uit de hand: boegbeeld Vlaams Belang aangevallen bij boekvoorstelling, actievoerders ontkennen dat ze geweld gebruikten

LeuvenVlaams Belang-boegbeeld Filip Dewinter heeft zoals verwacht één en ander moeten incasseren voor aanvang van zijn boekvoorstelling in Kessel-Lo. Dat de lezing rond ‘Omvolking’ niet zonder heibel zou verlopen, was al duidelijk toen er eerder deze week bijna 500 mensen de protestpetitie hadden getekend. “Ik weet dat links niet wil dat ik over ‘omvolking’ spreek maar dat men mij met fysiek geweld probeert te verhinderen om dit te doen, had ik niet verwacht”, aldus Dewinter in een eerste reactie.

De ophef rond de komst van Vlaams Belang-boegbeeld Filip De Winter ontstond nadat bekend raakte dat de politicus zijn nieuwe boek ‘Omvolking’ zou voorstellen in een zaal aan Vlierbeekveld in Kessel-Lo. De lezing wordt georganiseerd door de lokale afdeling van Vlaams Belang en is dus openbaar wat volgens tegenstanders niet kan in een accommodatie van de stad Leuven. “Het is onaanvaardbaar dat extreemrechts gedachtegoed zoals de omvolkingstheorie zomaar gepromoot mag worden. De theorie komt uit nazi-Duitsland als rode draad in de zuiverheid van het Arische ras. Het was een legitimering voor de verovering van gebieden oostwaarts en de theorie creëerde het draagvlak voor een regime dat uiteindelijk overging tot de Holocaust. Nazistische propaganda hoort niet thuis op ons grondgebied”, aldus de tegenstanders die meteen aan de stad Leuven vroegen om de toelating in te trekken.

Volledig scherm Filip Dewinter komt boek ‘Omvolking’ voorstellen in ontmoetingscentrum Vlierbeekveld: het komt tot een aanvaring met actievoerders. © Vertommen

Burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) kon niet ingaan op dat verzoek aangezien het boek niet onwettig is: “Het gaat dus om vrije meningsuiting”, klonk het. De Leuvense burgemeester voegde er nog aan toe de activiteit wordt georganiseerd door een partij die een verkozene heeft in de Leuvense gemeenteraad.” Daarop lanceerden de tegenstanders een petitie die door ruim 500 mensen werd ondertekend. Uiteraard kan een burgemeester op eigen initiatief een evenement verbieden indien de openbare veiligheid in het gedrang zou komen maar volgens Mohamed Ridouani waren er geen aanwijzingen in die richting.

Volledig scherm Filip Dewinter kon de lezing uiteindelijk toch doen voor een dertigtal personen. © Vertommen

De actievoerders kondigen daarop aan dat ze een manifestatie zouden organiseren voor aanvang van de lezing van Filip De Winter en dat liep zopas al snel uit de hand. Filip De Winter kreeg zoals te verwachten viel verwensingen naar zijn hoofd geslingerd maar even later werd hij ook tegen de grond gewerkt. De politie kwam tussenbeide om de gemoederen te bedaren tussen de politicus en de groep actievoerders die zichzelf ‘Bezorgde Leuvenaars’ heeft gedoopt. Uiteindelijk kon de lezing toch van start gaan nadat de rust was weergekeerd. De actievoerders bleven wel slogans roepen zoals ‘antifascista’. Ze klopten ook op de ramen van de zaal waarop Filip Dewinter terug naar buiten ging en het bier opnieuw door de lucht vloog. Daarna kon de politicus zijn lezing weer hernemen. De politie blijft op de achtergrond aanwezig om de kalmte te bewaren.

Volledig scherm Dewinter werd tegen de grond gewerkt door de actievoerders. © Vertommen

Filip Dewinter deed zelf zijn beklag bij de politie dat het fysieke geweld van de actievoerders ontoelaatbaar is maar er werden geen personen opgepakt voor zover bekend. “Ik weet dat links niet wil dat ik over ‘omvolking’ spreek maar dat men mij met fysiek geweld probeert te verhinderen om dit te doen, had ik niet verwacht”, aldus Dewinter. “Ik zal niet alleen klacht indienen tegen onbekenden, maar ook de burgemeester van Leuven Mohammed Ridouani (Vooruit) in gebreke stellen omdat de politie niet op tijd ingreep.”

De actievoerders zelf ontkennen dat er geweld is gebruikt bij de protestactie. “Filip Dewinter werd niet geslagen. Dat ontkennen we met klem. Wij eisen wel excuses van de stad Leuven omdat de lezing toch mocht doorgaan, en dat in een sociale wijk waar veel gekleurde mensen wonen. Excuses zijn zeker op hun plaats.”

Tom Van Grieken, voorzitter van het Vlaams Belang, reageerde ondertussen op Twitter: “Is dit de samenleving dat we willen? Waar linkse ‘actievoerders’ een rechts politicus fysiek aanvallen omwille van een mening?” Ook partijvoorzitter van CD&V Sammy Mahdi en Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) veroordeelden het fysiek geweld tegen Dewinter.

