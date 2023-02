LEVENSVERHAAL. Yves Stevens (59), de toptennisser die uiteindelijk trouwe Sabenapiloot werd: “De mensen geloofden eerst niet eens dat hij ziek was”

Hulpgoede­ren voor Turkije kunnen afgegeven worden bij bpost in centrum

Naar aanleiding van de de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië, zal bpost hulpgoederen inzamelen tussen 21 februari en 31 maart. Ook via het Consortium 1212 kun je de slachtoffers helpen. Met je spullen kan je in Rotselaar terecht aan de vestiging van bpost in het centrum aan de kerk.