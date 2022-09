LEVENSVERHAAL. Willy Smaelen (86), de frietkoning van Leuven

LeuvenBij Pues op de Geldenaaksebaan in Heverlee werd vandaag afscheid genomen van een opvallend figuur uit de Leuvense geschiedenis: Willy Smaelen. Of ook: de voormalige frietkoning van Leuven. Zijn frietbarak aan de Sint-Pieterskerk was dan wel zijn bekendste zaak maar Smaelen had nog meer frietkoten in de stad, het ene al meer besproken dan het andere. Willy Smaelen werd 86 jaar en overleed thuis in Leuven op 9 september. Een bijzonder levensverhaal van een man die niet altijd de gemakkelijkste jongen van de klas is geweest.