LEVENSVERHAAL Journalist en S.P.Q.R.-stichter Eric Claes (62), geboren en gestorven op dezelfde dag als Julius Caesar…

Op 15 maart drong er in Leuven en bij uitbreiding in heel Vlaanderen een pijnlijke realiteit door: Eric Claes was niet meer. Amper vijf dagen met pensioen en op 62-jarige leeftijd veel te jong weggerukt uit het leven dat Eric zo graag en mysterieus leefde…Zijn plotse dood maakt veel emoties los want Eric was bijzonder graag gezien. Niet verwonderlijk als je weet dat hij wonderen kon doen met woorden, uiteraard als journalist maar zeker ook als voorzitter van S.P.Q.R., de vereniging voor Rome-liefhebbers. En dat alles hebben we blijkbaar te danken aan Chiro Beverlo…