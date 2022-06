Levenloos lichaam aangetroffen in Vaartkom

LEUVEN Indring­ster ambtswo­ning Jan Jambon moet naast celstraf 1.330 euro ophoesten voor niet dragen mondkapje in centrum Leuven

De Leuvense haalde eerder het nieuws, omdat ze in december vorig jaar ongestoord het Errerahuis in Brussel binnenwandelde en er ongein uithaalde. De twintiger stelde twee jaar lang het coronabeleid in vraag en nam het zelf ook niet zo nauw met de regels. Ze kreeg nu een fikse straf in de Leuvense politierechtbank.

22 juni