Levenloos lichaam aangetroffen in Vaartkom in Leuven

Leuven OKRA Terbank viert 50-jarig bestaan: “Wij kijken vol vertrouwen uit naar de volgende 50 jaar”

Groot feest bij OKRA Terbank want de vereniging voor ouderen bestaat een halve eeuw. Voorzitter Jos Binnard had de eer om drie leden die er van in het begin bij waren in de bloemetjes te zetten.

20 juni