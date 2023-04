Levenloos lichaam aangetroffen aan achterkant station

Stijn Baert zoekt naar de lekkerste steak bearnaise in 4 brasse­rieën: “Ik moet Bellings ongelijk geven, maar misschien proeft het voor mij als amateur anders”

Dat de ene steak-friet de andere niet is, moeten we vast niet meer vertellen. Maar waar eet je de lekkerste versie? Deze maand proeft HLN-foodie Stijn Baert de versie met bearnaisesaus. “Hier zou die bij iedereen live aan tafel vers geklopt worden", vertelt hij in zijn verwachtingen vooraf. Welk plekje kan hem bekoren? En moet de voorlopig beste steak-friet van Vlaanderen op de restokaart plaats maken voor een nieuwe? “Dit is een plek helemaal op maat voor een meatlover als ik!”