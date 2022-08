Leuvense zonnewagen naar Zuid-Afrika voor langste wedstrijd ooit: “Een spannend moment”

Internationale voorschriften

Mooie prestatie maar de zonnewagen veilig in Zuid-Afrika krijgen, was dat ook aangezien de zonnecellen bovenop de wagen bijzonder kwetsbaar zijn wat betekent dat het voertuig absoluut niet mag bewegen tijdens het transport. En als dat toch zou gebeuren dan hebben de studenten minder dan een maand de tijd om eventuele herstellingen uit te voeren. Daarbij komt nog dat het lang niet evident is om het batterijpakket te vervoeren aan de geldende internationale voorschriften. De eerste groep studenten reist de zonnewagen nog deze week achterna om niet voor verrassingen te komen staan in de aanloop naar de Sasol Solar Challenge. “Het was een spannend moment om de wagen te zien vertrekken maar we kijken er al enorm hard naar uit om hem terug te zien in Johannesburg”, vertelt Lode Van Mierloo (21), mechanisch ingenieur bij het Agoria Solar Team. Ook teammanager Pieter April (21) kijkt uit naar de wedstrijd. “Nu de zonnewagen vertrokken is, zijn we ook als team klaar om koers te zetten naar Zuid-Afrika. Daar zullen we ons finaal voorbereiden op de wedstrijd. Dat wil zeggen de zonnewagen nog een laatste keer grondig testen en zorgen dat het team aangepast is aan het lokale klimaat en ook gewend is aan het lokale verkeer.”