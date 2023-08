Leuvense zomerschool opnieuw groot succes: “Stroom en Campus Corso waren de ideale uitvalsbasissen”

Christoph (44) renoveerde boot met hart en ziel, maar één man sloeg zijn droom aan stukken: “Ik kan helemaal opnieuw beginnen”

Leuvenaar Christoph Selderslag (44) had zijn droomrenovatie van een kleine plezierboot bijna voltooid. Totdat het nachtelijk bezoek van een 34-jarige Nederlander abrupt roet in het eten gooide. De man richtte er dit weekend een ware ravage aan, stichtte brand en trachtte vergeefs de motor te starten. De volgende ochtend trof de schipper zijn gestrande boot enkele honderden meter verderop aan, met de verstekeling nog steeds aan boord, gekleed in een T-shirt en broek van Christoph. “Voor hetzelfde geld was heel de boot de lucht in gevlogen.”