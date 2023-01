Leuvense werkzoekenden proeven van horecajobs tijdens oriëntatiedag

Leuven Na twee coronaja­ren roept voorzitter Horeca Leuven op tot meer respect voor uitbaters en personeel: “We moeten dag en nacht klaarstaan om ‘wc-ma­dam’ te spelen”

Van de coronacrisis naar de energiecrisis en de inflatie er nog bovenop… Er lijkt weinig reden om te feesten in de horecasector maar toch kijkt Kevin Vanderauwera met een behoorlijk positieve bril naar de toekomst. De voorzitter van Horeca Leuven ziet veel opportuniteiten maar er ligt ook één en ander op zijn lever, zo bleek tijdens zijn speech op de horecareceptie in Leuven: “Blijkbaar zijn we in een tijdperk beland waarin het normaal is om zaken te stelen in horecazaken. Ze trekken zelfs de lampen uit het plafond, en dat is nog niet eens het ergste…”

