Leuvense verenigingen verzamelen bijna 2.000 kilogram zwerfvuil tijdens Opruimweekend: “De problematiek van zwerfvuil vraagt helaas elke dag opnieuw onze aandacht.”

Schoolge­bouw GBS De Kameleon zit in een nieuw jasje

De afgelopen vier jaar investeerde het lokaal bestuur van Rotselaar - naast de bouw van de nieuwe kleuterschool die in 2019 in gebruik werd genomen - bijna 350.000 euro in de gebouwen van de lagere school van GBS De Kameleon in Werchter. Met de investering bouwt de gemeente, samen met de school, aan een educatieve, hedendaagse en duurzame infrastructuur.