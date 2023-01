Leuvense veelpleger krijgt opnieuw drie jaar cel voor geweld

Basketbal BNXT League Brevin Pritzl is nieuwste smaakmaker bij Leuven Bears: “Tegen Okapi voelde ik me voor het eerst echt happy”

Leuven Bears won de thuiswedstrijd tegen Okapi Aalst op overtuigende wijze en blijft daardoor – weliswaar moeizaam – in de running voor een ticket voor de Elite Gold. Met dertig punten had Brevin Pritzl een belangrijk aandeel in de 88-69-overwinning met de Bears. De Amerikaan is eindelijk verlost van zijn vervelende handblessure.

9 januari