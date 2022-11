Leuvense starter Tristan Kuijpers (36) maakt duurzame meubels op maat: “Toen ik amper vijf jaar oud was, hielp ik mijn vader al in zijn atelier”

Leuven Gault&Millau bekroont Hop Gastrobar met ‘Beste Bierkaart van het Jaar’: “Bier en wijn op gelijke voet zetten, is onze passie”

Gault&Millau is toe aan de twintigste editie van de bekende restaurantgids en dat leverde Hop Gastrobar uit Leuven een bijzondere titel op: Beste Bierkaart van het Jaar. Voor chef Bram Verbeken -ooit nog bierkok van Vlaams-Brabant- is de bekroning de kers op zijn bistronomie-concept. “Bier blijft toch vaak onderbelicht in de culinaire wereld en het is goed dat een gids zoals Gault&Millau er aandacht aan schenkt”, aldus Bram Verbeken. Blijft de vraag: welke andere restaurants uit onze regio kregen goede punten?

7 november