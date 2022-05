Leuvense Stadsbegraafplaats onthult haar geheimen

Leuven Grafstenen met een verhaal: de Duitse bezetter verplicht­te de Leuvenaars om te kijken naar de verminkte lichamen van de Lancaster-vliege­niers

Op Allerheiligen herdenken we onze doden en in dit coronajaar is dat pijnlijker dan ooit. HLN Leuven dook dieper in de geschiedenis en ging op zoek naar het verhaal achter enkele opvallende grafstenen op de Leuvense begraafplaatsen. Gisteren doken we al in het leven van Prosper Van Langendonck. Dit keer vertellen we het verhaal van de bemanning van de Lancaster die in de nacht van 11 mei 1944 uit de lucht werd geschoten door een Duitse Messerschmitt.

1 november