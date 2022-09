Leuvense soundtrack bij nieuwe historische film: van Rum tot De Joorzangers

De Leuvense vzw Fonk duikt geregeld in de archieven om weer naar buiten te komen met mooie filmdocu’s over boeiende thema’s met Leuven in de hoofdrol. Na topdocumentaires over onder meer de Leuvense oorlogsjaren pakt regisseur Johan Van Schaeren nu uit met een historische film over bier: Leuven Bierstad. “Leuven staat sinds mensenheugenis bekend als de bierhoofdstad van het land en dat is niet enkel omdat de grootste brouwerij ter wereld in de stad is gevestigd”, aldus Johan Van Schaeren die zijn nieuwste pareltje vanavond in première toont in Cinema Zed. Vanaf 28 september is iedereen meer dan welkom om te genieten van Leuven Bierstad en daar hoort ook muziek bij want in de film hoor je Leuvense klassiekers uit verschillende decennia. Zo komt onder meer Rum aan bod maar ook De Kadullen leveren een mooie bijdrage. Verder krijgen ook De Joormannen en Mandolinman een mooie muzikale rol in de film. Tot slot hoor je ook muziek van Big Bill, Rick Tubbax & The Taxi’s en Alain Louie & Les Talons Gitans. Uit een verder verleden hoor je amusementsorkest Jean-Jacques en Ferry Hill’s Big Band. Ook leuk: Leuvenaar Jeroen Meus is de verteller van dienst in de historische documentaire. Nog leuker is dat vzw Fonk een eigen bier brouwde en zelfs een mini-expo presenteert aan het publiek, alsook een stadswandeling met bier in Leuven als rode draad. Meer informatie: leuvenbierstad.be