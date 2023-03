Leuvense Smoke On The Wild Side schittert op meest extreme BBQ-contest

De naam W.E.S.T zegt je misschien niet zoveel maar voor mensen die thuis zijn in de BBQ-wereld klinkt de afkorting als een klok. Geen Oostenrijkse en geen Zwitserse maar wel een Italiaanse want de meest extreme BBQ-contest wordt georganiseerd in Riva di Tures in Zuid-Tirol, de meest noordelijke autonome provincie van Italië. Op het appel ook het Leuvense BBQ-team Smoke On The Wild Side met onder meer Guy Vantoortelboom en Stijn Gille in de rangen. Samen met hun teamgenoten leverden ze alweer een prima prestatie af: “Het was geen eenvoudige opdracht bij min tien graden maar we zijn erin geslaagd om het onderdeel ‘brisket’ -het moeilijkste onderdeel- te winnen met een bijna perfecte score: 178,8 op 180. De internationale jury wist onze kunsten duidelijk te waarderen en dat is toch fijn als je weet dat er 23 teams deelnamen aan de meest extreme BBQ-contest ter wereld.”