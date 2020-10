Leuvense secundaire scholen stappen over op gedeeltelijk afstandsonderwijs

LeuvenDe Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) steekt een stevige tand bij in de strijd tegen het coronavirus. “We willen onze bijdrage leveren om de curve in België af te buigen. Daarom heeft het stadsbestuur samen met de secundaire scholen besloten om na de verlengde herfstvakantie over te stappen op deeltijds afstandsonderwijs”, aldus de burgemeester.

De coronacijfers blijven stijgen in het hele land. De Leuvense cijfers zijn lager in vergelijking met de andere grote steden, maar om dat zo te houden schakelt de stad Leuven nog voor de Vlaamse en federale overheid dat doen een versnelling hoger. Meer concreet komen er lokale maatregelen voor het secundair onderwijs. “Leuven is een belangrijke onderwijsstad. We willen de meer dan 13.000 scholieren die elke dag vanuit de ruime regio in Leuven naar school komen meer spreiden”, zegt burgemeester Ridouani (sp.a). “Dat leidt tot minder contacten en minder drukte op het openbaar vervoer en het openbaar domein. En bijgevolg ook tot minder verspreiding van het virus. Als we de scholen het hele schooljaar willen openhouden, is overstappen op gedeeltelijk onderwijs in het secundair onderwijs een noodzakelijke beslissing.”

Quarantaine

De reden laat zich raden: het virus blijft zich razendsnel verspreiden en steeds meer leerkrachten en leerlingen moeten in quarantaine of worden zelf ziek. “Dat zet zware druk op de organisatie van een school”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a). “Door afwisselend online en fysiek onderwijs te voorzien, hebben scholen iets meer mogelijkheden. Sommige scholen tellen nog geen besmettingen. Voor hen is deze stap preventief, maar we weten allemaal hoe snel het kan gaan met dit virus.”

Quote Met deze beslissing - die is gedragen door de secundaire scholen, de vakbonden en de CLB’s - willen we samen de besmettin­gen beperken en de druk op scholen verlichten Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a)

Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a) hoopt dat de maatregel ervoor zal zorgen dat de scholen niet helemaal op afstandsonderwijs moeten overstappen.

Blijft de vraag: wat staat er de scholieren concreet te wachten nu deze beslissing is genomen? Vanaf maandag 16 november zullen secundaire scholen voor de tweede en derde graad afwisselend online en fysiek onderwijs voorzien. Op donderdag 12 en vrijdag 13 november blijven de leerlingen nog thuis en krijgen ze afstandsonderwijs. De school beslist zelf hoe dat wordt georganiseerd, bijvoorbeeld per week of per dag. Scholen kunnen er ook voor kiezen om praktijklessen fysiek te laten doorgaan. “Lessen automechanica of bepaalde kunstvakken kunnen moeilijk online doorgaan”, zegt schepen Wadera. Ook het deeltijds onderwijs, duaal leren en onderwijs voor bepaalde doelgroepen, zoals het OKAN-onderwijs voor anderstalige leerlingen, blijven maximaal fysiek doorgaan. Dit alles geldt tot aan de examenperiode. Die examens organiseren scholen op hun maat.

Basisscholen

“Met deze beslissing - die is gedragen door de secundaire scholen, de vakbonden en de CLB’s - willen we samen de besmettingen beperken, de druk op de scholen verlichten en voorkomen dat scholen helemaal naar afstandsonderwijs moeten overstappen”, besluit schepen Wadera. Voor de eerste graad secundair en het kleuter- en basisonderwijs verandert er voorlopig niets. Scholen kunnen zich wel op basis van de eigen situatie anders organiseren omdat er bijvoorbeeld te veel leerkrachten ziek zijn of in quarantaine zitten. “De stad ondersteunt hierbij maximaal”, aldus burgemeester Ridouani.

