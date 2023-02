Leuvense schermclub vaardigt twee schermers af voor het EK jeugdschermen

De twee jeugdschermers zullen aantreden in de categorie ‘degen’. Ondanks hun jeugdige leeftijd hebben de schermers al een mooie palmares kunnen sprokkelen. Van Coppenolle - geboren en getogen in Leuven - werd in 2018 nog Belgisch kampioen in de categorie tot twaalf jaar. Ook de vijftienjarige Colling - woonachtig in Duitsland, maar wiens grootouders nog steeds in Leuven wonen - kroonde zich al tweemaal tot Belgisch kampioen, en nam vorig jaar voor het eerst deel aan het EK.