Leuvense radiomaker Tom De Cock wint met 'Lily' prestigieuze boekenprijs in Nederland

In het Literatuurmuseum in Den Haag werden vrijdagavond de winnaars van het Beste Boek voor Jongeren 2022 bekendgemaakt. In de categorie ‘Oorspronkelijk Nederlandstalig’, waarin De Cock als enige Vlaming genomineerd was, won de Leuvenaar met Lily (Pelckmans), zijn dystopische young adult roman. Een jongerenjury koos deze titel, nadat eerder een jury van volwassenen een shortlist opstelde. Voor de winnende boeken is er een cheque ter waarde van 2500 euro. “Wauw, wauw en nog eens wauw. Ik ben even stomverbaasd als verrukt”, juicht De Cock. “Een jeugdboek dat door jongeren zélf bekroond wordt, daar gaat in mijn ogen niks boven. Dit voelt als een Oscar. Het is prachtig dat zowel het avontuur van Lily als haar onderliggende boodschap over klimaat, social media en onze toekomst zijn aangekomen. Deel twee in de Lily-saga (‘Storm’) is net verschenen, en ik ben volop bezig aan deel drie. Er is geen betere motivatieboost denkbaar dan deze eretitel. En ik onthoud vooral: jongeren lezen nog steeds graag en gretig, met heel hun hart”, is de auteur opgetogen. Wat vond de jongerenjury over Lily?