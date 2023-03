Leuvense raadkamer wil enige verdachte van drievoudige moord vrijlaten: parket gaat in beroep

De raadkamer in Leuven besliste om de hoofdverdachte in de zaak van de drievoudige moord in de Zavelstraat in Kessel-Lo vrij te laten, maar het parket tekende beroep aan tegen die beschikking. Daardoor verschuift de beslissing over de eventuele vrijlating van de twintiger naar de kamer van inbeschuldigingstelling in Brussel. Is het onderzoek dan terug naar af?

Is er straks geen verdachte meer in de zaak van de drievoudige moord in Kessel-Lo 11 juni vorig jaar? Het zou zomaar kunnen. Hoofdverdachte L.V.S. (24) kreeg in november een enkelband en mocht zijn voorlopige hechtenis thuis uitzitten onder elektronisch toezicht. Dinsdag moest hij opnieuw voor de raadkamer in Leuven verschijnen om over zijn verdere aanhouding te oordelen. De twintiger verscheen om 11 uur voor de raadkamer, die ongeveer drie kwartier in beslag nam. Daarna fietste hij terug naar huis, maar voorlopig wandelt hij zijn vrijheid nog niet tegemoet. De raadkamer besliste om de man vrij te laten, maar aangezien het parket niet akkoord was met die beslissing blijft alles voorlopig bij het oude. “De raadkamer besliste om de voorlopige hechtenis niet te handhaven”, bevestigt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. “Het parket zal beroep aantekenen, waardoor de situatie van de voorlopige hechtenis voorlopig blijft zoals ze was voor de beschikking van vandaag. De verdachte blijft onder elektronisch toezicht tot de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet”, aldus Callewaert. De KI zal normaliter binnen de twee weken uitspraak doen.

Volledig scherm Slachtoffers Wesley, Anita en Rikki. Zij werden in de nacht van 10 op 11 juni doodgestoken in hun woning in de Zavelstraat in Kessel-Lo (niet op foto). In de woning van V.S. werd tot tweemaal toe een huiszoeking gehouden. © RV/Vertommen

De 24-jarige V.S. zit sinds 15 september vorig jaar in de cel voor zijn aandeel in de feiten. De buur van tien huizen verder, waar Anita Dendas (54), haar zoon Wesley Piette (23) en vriend des huizes Rikki Janssens (47) op gruwelijke wijze met messteken om het leven werden gebracht, heeft altijd zijn onschuld uitgeschreeuwd. Het lijkt er nu op dat er amper belastende elementen tegen de twintiger zijn. Naar een motief blijft het dus voorlopig gissen. De inwonende Rikki daarentegen zou zich wel ingelaten hebben met drugspraktijken, waardoor er naar dat milieu gekeken werd, maar dat werd nooit officieel bevestigd.

Twee huiszoekingen

In eerste instantie werden op 13 juni al een man en een vrouw opgepakt, maar niet veel later terug vrijgelaten. Hetzelfde gebeurde met V.S. Begin augustus volgde er een huiszoeking bij zijn thuis en in de woning van zijn ouders niet veel verder. De twintiger werd toen meegenomen, maar twee dagen later terug vrijgelaten. In het kader van het gerechtelijk onderzoek werd V.S. op zaterdag 17 september na een tweede huiszoeking wél aangehouden door de onderzoeksrechter. Het parket wilde toen nog niet spreken van een doorbraak. “Uit het doorgedreven onderzoek van de federale gerechtelijke politie zijn een aantal elementen naar voren gekomen die wijzen op de betrokkenheid van de verdachte bij de drievoudige moord. De verdachte is een 23-jarige man uit Leuven die behoort tot de kennissenkring van de zoon die samen met zijn moeder en een vriend des huizes slachtoffer werd van de moord”, berichtte het parket toen. Van die bezwarende elementen lijkt nu niet veel meer over te blijven. Het gerechtelijk onderzoek loopt wel verder.

Volledig scherm L.V.S., met enkelband, fietste na de raadkamer terug naar huis. Hij moet nu wachten op wat de KI in Brussel beslist. © Vertommen

