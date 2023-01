Leuvense politie wil extra bewakingscamera’s op drukke plaatsen

De gemeenteraad van Leuven zal zich volgende week buigen over de vraag van de Leuvense politie. Zij hebben toelating gevraagd om op enkele drukke plaatsen in de studentenstad extra bewakingscamera’s te hangen. “Het gaat over Sint-Maartensdal, het Sluispark, het station en aan de Vaartkom”, vertelt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Extra bewakingscamera’s op deze plaatsen zullen ons een heel ruim zicht geven om allerlei problemen aan te pakken. Denk aan verkeerssituaties, misdrijven, overlast en in functie van gerechtelijke onderzoeken na de feiten. Het zijn drukke plaatsen, waar steeds meer evenementen worden georganiseerd, en extra bewakingscamera’s zullen hier van grote meerwaarde zijn.”

Een hele reeks oudere bewakingscamera’s in het centrum zullen ook vervangen worden door moderne apparatuur. “Deze zijn vaak tien tot vijftien jaar oud en aan vervanging toe”, vervolgt Vranckx. “We gaan ook toelating vragen voor bewakingscamera’s in het Bruulpark en aan Hal 5 in Kessel-Lo. Deze komen er nog niet meteen, maar dan zijn we erop voorbereid indien nodig. We blijven kort op de bal spelen doormiddel van patrouilles, controleacties en een nauwe samenwerking met stad Leuven.”