Leuvense politie betrapt snelheidsduivels: met 117 per uur in bebouwde kom en 92 in zone 30

LeuvenIn november controleerde de Leuvense politie weer op verschillende locaties de snelheid van weggebruikers. Verschillende bestuurders maakten het wel erg bont: zo werd een snelheidsduivel betrapt met 117 per uur in een zone 50 en iemand die met 92 per uur in de Eenmeilaan reed, waar 30 per uur toegelaten is.

In Leuven werd er geflitst in de Vesaliusstraat, Nobelstraat, Brouwersstraat, Brusselsestraat, Dagobertstraat, Donkerstraat, Van Monsstraat, Justus Lipsiusstraat, Kapucijnenvoer, Maria-Theresiastraat, Mechelsesteenweg, Naamsestraat, Riddersstraat, Tessenstraat, Tiensestraat en de Vaartstraat. De hoogste snelheden in Leuven werd gemeten in de Brouwersstraat met 60 per uur in een zone 30 en op de Mechelsesteenweg met 85 per uur in de bebouwde kom, waar 50 is toegelaten.

In Heverlee werd er geflitst in de Broekstraat, Geldenaaksebaan, Groenveldstraat, Hertogstraat, Kerspelstraat, Oudebaan, Philipslaan, Sint-Jansbergsesteenweg, Tervuursesteenweg, Waversebaan. Hier werd de hoogste snelheid gemeten op de Tervuursesteenweg met 102 per uur in de bebouwde kom.

Laagvliegers

In Kessel-lo werd er geflitst in de Eenmeilaan, Guldensporenlaan, Kortrijksestraat, Ortoleanenstraat, Platte-lostraat, Rerum Novarumlaan, Schoolbergenstraat, Tiensesteenweg. De hoogste snelheden werden gemeten in de Eenmeilaan met 92 per uur waar 30 toegelaten is en op de Tiensesteenweg met 117 per uur binnen de bebouwde kom van 50 per uur.

In Wilsele en Wijgmaal werd er geflitst in de Louis Woutersstraat, Vaartdijk, Aarschotsesteenweg, Jan Van Avondstraat, Kolonel Begaultlaan, Kroonstraat, Oude Aarschotseweg, Rotselaarsesteenweg. De hoogste snelheden werden gemeten op de Aarschotsesteenweg met 105 per uur binnen de bebouwde kom en op de Vaartdijk waar iemand 88 per uur reed binnen de bebouwde kom.

Alle locaties werden meerdere keren aangedaan op verschillende tijdstippen en dagen. In totaal werden 21.462 voertuigen op snelheid gecontroleerd en 497 voertuigen geverbaliseerd.