Leuvense Oude Markt herleeft dankzij EK én onze Rode Duivels: “Het gevoel van voor corona is terug. Zalig!”

Leuven De pracht van weleer is bijna terug: “Salons van historisch stadhuis in ere hersteld”

10 juni Sinds april zijn er restaurateurs aan het werk in het prachtige stadhuis van Leuven. Deze keer is het de beurt aan de drie bekende salons van het ‘Achterhuys’. “De twee laatste salons richten we opnieuw in zoals in 1905, het laatste salon heeft 1936 als referentieperiode”, zegt schepen van Restauraties Dirk Vansina (CD&V). De restauratie is overigens goed nieuws voor koppels die trouwplannen hebben...