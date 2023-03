Leuvense onderzoekers vinden voor het eerst geneesmiddel tegen bindweefseltumoren: “Doelgerichte behandeling is voor de patiënten uitstekend nieuws.”

Desmoïdetumoren of bindweefseltumoren komen doorgaans voor in de buik en veroorzaken vaak pijnklachten en functionele beperkingen, maar zijn niet levensbedreigend. Desalniettemin worden patiënten na verloop van tijd sociaal en mobiel beperkt door de hinderlijke gezwellen. Voor de uiterst zeldzame aandoening bestond tot nog toe geen medicamenteuze behandeling. Bij een studie waar onderzoekers van UZ Leuven hebben meegewerkt kon worden aangetoond dat het geneesmiddel nirogacestat voor een spectaculaire verbetering zorgde, in vergelijking met de placebogroep. Bij 91 procent van de patiënten namen de klachten gedeeltelijk of zelfs volledig af. “Het is de eerste keer dat we een geneesmiddel tegen agressieve desmoïdtumoren met overtuigende wetenschappelijke evidentie vonden: nirogacestat wordt op basis van deze studie zeker de nieuwe standaardaanpak voor mensen met desmoïdtumoren die nood hebben aan een medicamenteuze behandeling,” zegt prof. dr. Patrick Schöffski, diensthoofd algemene medische oncologie in UZ Leuven. “Voor de patiënten is deze nieuwe doelgerichte orale behandeling uitstekend nieuws.” De studie zal worden gepubliceerd in New England Journal of Medicine en zal voor de FDA en EMA een aanzet zijn om het geneesmiddel te laten registreren.