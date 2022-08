Leuvense oehoekuikens overleden in Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder

Opnieuw een droevig hoofdstuk in het mooie verhaal dat de Leuvense oehoefamilie leek te brengen toen er in de lente van dit jaar sprake was van gezinsuitbreiding. Na de plotse dood van de vader aan duivenherpes en het verdwijnen van de moeder in juni konden de drie kuikens worden gered maar ook zij hebben het niet gehaald. Dat zegt het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder waar de oehoekuikens werden klaargestoomd voor hun vrijlating. De jonge oehoes werden plots ziek en zijn zo goed als zeker getroffen door vogelgriep. Een rit naar de dierenkliniek kon de dood van de jonge oehoes niet voorkomen. Eentje overleed al onderweg, de twee anderen stierven niet veel later. Wellicht geraakte de volière van de oehoes besmet met vogelgriep door uitwerpselen van een overvliegende vogel. Nochtans waren de jonge roofvogels er weer helemaal bovenop gekomen in Heusden-Zolder na de reddingsoperatie in Leuven. Meer zelfs, nog even en ze mochten hun vleugels spreiden om de wijde wereld in te trekken. Het mocht helaas niet zijn en met de dood van de oehoekuikens komt er dan ook een droevig einde aan de Leuvense oehoefamilie. Bij de stad Leuven hoopt schepen van Dierenwelzijn Thomas Van Oppens (Groen) nu dat er in de toekomst opnieuw oehoes komen wonen in het hart van de stad. Die kans is niet onbestaande want oehoes kunnen wel degelijk overleven in een stedelijke omgeving.