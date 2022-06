Leuvense muziekscene in rouw na overlijden van Eric - DJ King Ric - Nijs (60): “We verliezen een icoon”

Leuvense muziekscene

De Rop leerde Eric Nijs kennen in de jaren ‘80, toen hij café AperO op de Oude Markt uitbaatte. “In 1988 was hij al als DJ aan het werk in het Leuvense nachtleven en in die tijd draaide hij heel vaak in den AperO , tot ver in de jaren ‘90. Zelfs in de iconische discotheek Manhattan aan de vaart in Leuven heeft hij nog regelmatig gedraaid. Op de eerste verdieping van café AperO heeft hij van 1998 tot 2002 ook nog een platenwinkel uitgebaat: Den 33. Eric was een wandelende muziekencyclopedie en bij hem in de winkel kon je terecht voor de meest onvindbare platen uit het soul en funk genre. Het bestaat geen twijfel dat hij tal van Leuvenaars voor het eerst in contact heeft gebracht met deze geweldige genres. In maart heeft nog in het depot gedraaid tijdens Oldskool Leuven XL, een reünie met andere bekende Leuvense DJ’s van weleer. Hij draaide een fantastische set en was een gelukkig man op het podium achter de draaitafels. Toen hadden we nog geen signalen opgevangen dat hij ziek zou zijn. Met zijn overlijden verliezen we jammer genoeg een icoon en bovenal een fantastische gast. Alleen maar respect.”