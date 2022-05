Leuvense leerlingenraad PACT 3000 wil taboe rond mentaal welzijn doorbreken

De jongeren van PACT 3000 werkten al twee schooljaren lang rond het thema mentaal welzijn. Dit jaar gingen ze onder begeleiding van experten aan de slag met hun eigen ervaringen, en ontwikkelden ze hulpkaartjes en buttons rond hulpverlening en identiteit. Een hulpkaart verzamelt alle relevante informatie rond hulpverleningskanalen, een drempelverlagend middel om scholieren naar de juiste zorg te begeleiden. En dat is broodnodig, want uit eigen onderzoek bleek vorig jaar dat maar liefst 76% van de Leuvense scholieren zich niet goed in zijn vel voelde tijdens de coronapandemie. “Het is dankzij deze concrete acties met rechtstreeks contact en fijne interacties dat we taboes kunnen doorbreken,” zegt schepen van jeugd Dirk Vansina. “Deze cijfers zetten aan tot concrete actie. Daarom blijven we ook dit jaar inzetten op extra ondersteuning voor het mentale welzijn van jongeren dankzij initiatieven zoals de Time-out moestuin, rouwen, stress & faalangst, donkere gedachten, het Palavercafé en de Snoezelruimte.” “Het is fijn dat er samen met ons nagedacht wordt over deze thema’s en dat er tijd voor wordt vrijgemaakt,” vult Anse, een van de scholieren, aan. “We voelen dat we serieus worden genomen en dat ze echt naar ons luisteren.”