Leuvense kunstenaar Maarten De Laet ontwerpt duurzame en innovatieve Voka ondernemersprijs: “Bijzonder blij met het resultaat”

De kerstman brengt dit jaar een extra cadeau voor de Leuvense Kerstmarkt: “35ste editie wordt uiteraard een feestedi­tie”

De lente is nog niet goed op gang gekomen maar toch laten de organisatoren van de Leuvense Kerstmarkt al van zich horen. Met goed nieuws overigens want het grootste event op de kalender gaat er een bijzondere editie van maken: “Tot nu toe zat er vaak een week tussen het einde van de Kerstmarkt en de eigenlijke feestdagen. Dat euvel is nu verholpen met meer kerstplezier als leuk gevolg”, vertellen organisatoren Dirk en Marc Pinte.