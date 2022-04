Leuvense kunst- en cultuurorganisaties genomineerd voor Vlaamse Ultimas

“Dit zijn de Leuvense organisaties die kans maken: Copper&Light, Danscompagnie Lune, De Sprekende Ezels, DOCVILLE, dOFt, fABULEUS, Het Kwartier, Huelgas Ensemble, KNAL! Stadsfestival van de Big Bang en tout petit. Aan dat lijstje kunnen we ook nog Meskerem Mees, ooit artist in residence in Het Depot, Annelies Verbeke, writer-in-residence KU Leuven en ‘Leuvenaar’ Rinus Van De Velde toevoegen”, zegt schepen van cultuur Denise Vandevoort (Vooruit). “Stemmen op je favoriete Leuvense organisatie of kunstenaar kan nog tot en met 5 mei.” De prijzen worden op 10 mei uitgereikt in deSingel in Antwerpen. Elke laureaat ontvangt een geldprijs van 10.000 euro. De winnaar van de Algemene Culturele Verdienste strijkt zelfs het dubbele daarvan op.