Leuvense Kruidtuin maakt zich op voor creatieve lente: “Dome om 200 jaar Kruidtuin nog eens extra te vieren”

LeuvenWie de voorbije week in de Kruidtuin kwam, zag dat de stad er een koepeltent plaatste aan de ingang. Deze zogenaamde ‘dome’ is tot 19 juni de uitvalsbasis voor een creatief en actief lenteprogramma naar aanleiding van 200 jaar Kruidtuin . “Maar ook daarna blijft de dome staan tot de lente van 2023 voor onder meer lezingen of workshops. En vanaf april volgend jaar zoekt de stad dan een nieuwe bestemming voor de constructie”, zegt schepen Lalynn Wadera (Vooruit).

De Leuvense Kruidtuin bestaat 200 jaar en dat werd al uitgebreid gevierd, al stak het coronavirus wel stokken in de wielen van de feestelijkheden. Ondertussen gaan de vieringen rond 200 jaar Kruidtuin in Leuven hun laatste seizoenswissel in en wel met een ‘dome’ aan de ingang van de populaire plek bij Leuvenaars en bezoekers.

Quote Met de tuinkamer nodigen we nu elke Leuvenaar uit om zich te laten inspireren door deze magische plek. Of je nu graag tekent, schrijft of foto’s maakt…iedereen kan zijn of haar bijdrage achterla­ten in de dome Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit)

“Van 20 maart tot 17 juni wordt de dome ingekleed als rust- en inspiratieplek met gedichten en foto’s. Er komt ook een boekenkast en zeteltjes waar iedereen kan plaatsnemen om even te genieten. In deze tuinkamer zullen Leuvenaars en bezoekers zelf creatief aan de slag kunnen gaan. Op die manier kan iedereen de ontwakende natuur in de Kruidtuin actief beleven, al kan je ook gewoon langskomen om even te lezen en te genieten van de rust”, vertelt schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (Vooruit).

Op 20 maart tijdens het lentefeest opent de dome officieel de deuren. De bekende Leuvense verteller Fred Versonnen geeft de aftrap. Hij zal er een verhaal brengen dat geïnspireerd is op de mythe van Hades. “Wie zijn verhaal volgt, gaat buiten met een boeiende verklaring voor het ontstaan van de vier seizoenen”, klinkt het veelbelovend. Ook schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit) kijkt uit naar een mooie lente in de jarige Kruidtuin. “De Kruidtuin is een onuitputtelijke bron van inspiratie voor kunstenaars en creatievelingen. Zo staan er werken van Ad Wouters tentoongesteld en kan je nog tot zaterdag 12 maart de creaties van enkele jonge kunstenaars van SLAC/Academie Beeldende en Audiovisuele Kunst ontdekken in het kader van de expo BOTANIEK. Met de tuinkamer nodigen we nu elke Leuvenaar uit om zich te laten inspireren door deze magische plek. Of je nu graag tekent, schrijft of foto’s maakt…iedereen kan zijn of haar bijdrage achterlaten in de dome”, vertelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit).

Workshops

Het is uiteindelijk de bedoeling dat alle werkstukken een plaats krijgen in de dome. Wie ter plekke iets maakt, kan het onmiddellijk laten ophangen. Andere creaties kunnen bezoekers per mail indienen en digitale creaties zullen via QR-codes te bekijken zijn. De stad Leuven organiseert eveneens workshops voor wie graag wat begeleiding en inspiratie heeft in het creatief proces. “Denk bijvoorbeeld aan creatief schrijven, schilderen, botanisch tekenen, fotografie of yoga. Aan de concrete planning voor deze workshops wordt momenteel nog gewerkt. Het aanbod zal terug te vinden zijn op de website van de stad. Ik kijk ook erg uit naar het Innovatieweekend van 17 tot 19 juni. Dat wordt de afsluiter van het feestjaar voor 200 jaar Kruidtuin. Bezoekers zullen de toekomstplannen kunnen ontdekken want de tweehonderdste verjaardag van de Kruidtuin is geen eindpunt. De Kruidtuin is dan wel eeuwenoud is maar tegelijk ook springlevend”, besluit schepen Wadera.

