Leuvense kinderopvang De Girafant getroffen door uitbraak van schurft: “Samen met Agentschap Zorg en Gezondheid meteen behandelplan uitgewerkt”

Scabiës of schurft… het klinkt als een vreselijke ziekte, maar in werkelijkheid is het een aandoening die wordt veroorzaakt door de schurftmijt. Totaal ongevaarlijk ook, maar wel erg vervelend door de jeuk en vooral erg besmettelijk. Tot enkele jaren terug werden er nauwelijks gevallen gemeld, maar tegenwoordig is er af en toe een uitbraak. Dat was bijvoorbeeld het geval in het Waasland maar ook in het Leuvense was er in februari vorig jaar nog sprake van een plaag. Vaak komt schurft voor op plekken waar mensen dicht op elkaar leven, bijvoorbeeld in een studentencomplex, een woonzorgcentrum of in een kinderdagverblijf. In De Girafant in Leuven weten ze er ondertussen alles van want zopas werd het kinderdagverblijf aan de Nieuwe Kerkhofdreef getroffen door een schurftuitbraak. Voorlopig valt de spreekwoordelijke schade nog mee want tot op heden staat de teller op vier gevallen: drie kindjes en één begeleidster.