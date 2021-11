Leuvense kerstmarkt gaat niet door wegens stijgende coronacijfers: “Geluisterd naar de noodkreten in de zorgsector”

LeuvenSlecht nieuws voor de liefhebbers van kerstmarkten want de Leuvense Kerstmarkt gaat niet door. Door de stijgende coronacijfers en de extra maatregelen om de pandemie te bestrijden, is het organisatorisch niet haalbaar om de 34ste editie te organiseren. “Het is enorm spijtig maar gezien de huidige coronasituatie kunnen we maar beter voorzichtig zijn. In 2022 gaan we er weer volledig voor”, zegt medeorganisator Marc Pinte.

Tot op heden werd er ondanks de stijgende coronacijfers nog geen groot evenement afgelast in Leuven maar het eerste slachtoffer van de vierde golf is er meteen eentje van formaat. De organisatoren van de Leuvense Kerstmarkt hebben besloten om dit jaar geen editie te organiseren. “We kunnen maar beter voorzichtig zijn”, staat er te lezen op de website van het grootste event in Leuven. “Door de minder gunstige coronacijfers en alle bijbehorende risico’s hebben we beslist om nog een jaartje te wachten met de organisatie van de Leuvense kerstmarkt. We maken een nieuwe afspraak in december 2022.”

Lees ook Extra maatregelen in UZ Leuven door vierde coronagolf

Coronabesmettingen

Schepen Johan Geleyns (CD&V) betreurt dat de Leuvense kerstmarkt voor het tweede jaar op rij forfait moet geven maar toont wel begrip voor de beslissing. “De organisatie heeft alle elementen in het verhaal in de weegschaal gelegd en kwam tot de conclusie dat het beter was om nog een jaartje te wachten. Het is ook niet evident. De kerstmarkt is een groot event met heel veel bezoekers. We zitten momenteel in een moeilijke coronasituatie en we weten niet hoe de cijfers van de besmettingen en de ziekenhuisopnames gaan evolueren de komende weken. Het is echt jammer maar gezien de omstandigheden is het wellicht de juiste beslissing. Wintertijd gaat wel door in onze stad.”

Quote Als we een editie moeten organise­ren met de spreekwoor­de­lij­ke rem op dan wachten we liever nog een jaartje. We kijken nu uit naar de editie in december 2022 Mede-organisator Marc Pinte

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Marc en Dirk Pinte zijn de organisatoren van de Kerstmarkt in Leuven. © Vertommen

Ook medeorganisator Marc Pinte is teleurgesteld maar de beslissing om de Leuvense kerstmarkt niet te laten doorgaan, werd weloverwogen genomen. “Enerzijds heb je de stijgende coronacijfers en het gezondheidsrisico”, klinkt het. “Anderzijds is er ook nog de praktische kant van de zaak. Hoe moeten we al die mensen controleren op het Covid Safe Ticket? Dat is niet zo evident. Ook bij de standhouders werden er vragen gesteld over het verloop van de markt. Als we een editie moeten organiseren met de spreekwoordelijke rem op, dan wachten we liever nog een jaartje. We kijken nu uit naar de editie in december 2022. Dan kunnen we er weer volledig voor gaan en Leuven opnieuw onderdompelen in de unieke sfeer van de Leuvense kerstmarkt.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De Kerstmarkt in Leuven staat bekend als één van de gezelligste van Leuven. © Vertommen

Dirk Pinte, voorzitter van vzw, geeft nog mee dat de beslissing moeilijk was maar dat de organisatie geluisterd heeft naar de noodkreten in de zorgsector. “We nemen onze verantwoordelijkheid om het virus af te remmen. De zorgsector komt onder druk te staan door de vierde golf en dat mogen we niet negeren. We hebben de voorbije jaren op een perfecte manier samengewerkt met de stad Leuven en hopen dat ook de volgende jaren te blijven doen. We hebben met de Leuvense Kerstmarkt ook vele acties ten voordele van een goed doel ondersteund, samen met onder meer UZ Gasthuisberg. Uit respect leek het ons dan ook niet meer dan normaal om te luisteren naar hun noodkreet en geen massa-evenement te organiseren met alle daaraan gekoppelde risico’s. Wij nemen dan ook onze verantwoordelijkheden in die zin op want het zou bijzonder jammer zijn om achteraf te moeten vaststellen dat er weer strengere maatregelen komen in de horeca of in andere sectoren. Op ons ééntje zullen we het virus niet klein krijgen maar alle beetjes helpen en elke besmetting is er één te veel.”

LEES OOK: