Leuvense jongeren geven ‘BOEST’ aan hun toekomst op arbeidsmarkt: “Zo’n 200 jongeren schreven zich in voor het project”

Kwetsbare jongeren glippen vaak door de mazen van het net in het bestaande aanbod op de arbeidsmarkt. Daarom lanceerde de stad Leuven in 2021 samen met Arktos, Groep Intro, Emino en CAW Oost-Brabant (JAC) met ‘BOEST! Your future’, een project om jongeren tussen 18 en 30 jaar uit de regio Leuven te ondersteunen in hun zoektocht naar werk, huisvesting en welzijn. “Tweehonderd jongeren schreven zich hiervoor in en konden rekenen op persoonlijke begeleiding van acht coaches. In ‘maakleerplek’ aan de Vaartkom tonen ze momenteel welke stappen zij de voorbije maanden gezet hebben”, vertelt schepen Vansina. “De stad Leuven is enorm fier op de positieve resultaten. Momenteel zijn al tien jongeren aan het werk bij onder andere Bofrost, Orange, Nike en de Kringwinkel. Drie besloten om verder te studeren en enkele combineren een job met de begeleiding door de coaches. Het debat en de input die wordt verzameld, gebruiken we nu om de lijnen van het project in de toekomst verder uit te tekenen. De arbeidsmarkt verandert immers snel. De noden van jongeren evolueren en daarmee ook de ondersteuning die zij nodig hebben. We willen een vinger aan de pols houden en op de hoogte blijven van wat onze jongeren echt nodig hebben om een vlotte start te maken op de arbeidsmarkt. Werk hebben geeft eigenwaarde en is vaak de sleutel tot een stabiel leven. Jongeren hierbij helpen om hun weg te vinden, geeft enorm veel voldoening.”