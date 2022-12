Leuvense gemeenteraad ziet voorzitter Dorien Meulenijzer niet graag vertrekken: “Maar soms wel gevloekt op de regeltjes en op de spreekklok”

Leuven Inbrekers plunderen bestelwa­gens van klusjes­dienst The Kotfather: “Slijpschij­ven, boor- en schroefma­chi­nes,.. Al mijn duur materiaal is weg”

Dieven zijn in de nacht van woensdag op donderdag aan de haal gegaan met bijna 6.000 euro aan werkmateriaal van Johan Uyttebroeck, beter bekend als ‘The Kotfather’ in Leuven. Daarnaast lieten de daders ook een spoor van vernieling achter. “We staan altijd klaar voor iedereen en dan brengen ze mij zo op sukkel...” Maar The Kotfather heeft nog een ander - hip - voertuig om mensen tóch uit de nood te helpen.

22 december