Leuvense filmmaker Jasper De Maeseneer wint publieksprijs op BREEDBEELD kortfilmfestival

De tiende editie van het BREEDBEELD kortfilmfestival lokte bijna 900 bezoekers naar De Cinema in De Studio in Antwerpen. Het publiek vond massaal zijn weg naar de cinema en meerdere zalen waren volledig uitverkocht wat van de jubileumeditie de meest succesvolle editie van het kortfilmfestival tot op heden maakt. Ook voor Leuvenaar Jasper De Maeseneer werd het festival een succes want hij ging naar huis met de publieksprijs. Zijn film ‘Alleen ik (Only me, me alone)’ ging in première op het BREEDBEELD kortfilmfestival en vertelt het verhaal van een neurodiverse jongen met ADHD die alleen thuis is met zijn broer. Voor de jonge Leuvense filmmaker is de publieksprijs een mooie bekroning en meteen ook veelbelovend voor de reacties op het kortfilmfestival in Leuven waar de film ook in de kijker zal staan tussen 2 en 10 december.